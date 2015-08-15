Необходимые навыки: понимать/уметь переводить текст финансовой тематики (аккаунтинг, налогообложение, бизнес и т.д.). Не забудьте включить в ваше предложение: 1. Ваш опыт в переводах / специализация 2. Ваши ...
Нужен перевод на русский для phpMotion V3.5
Нужен перевод для данного скрипта (около 800 фраз).
Только очень качественный!
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