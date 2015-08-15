Нужен перевод на русский для phpMotion V3.5

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Завершен9 заявок211 просмотров

Нужен перевод для данного скрипта (около 800 фраз).

Только очень качественный!

15 лет назад
webjema
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Inga1986
Inga 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
41 отзыв
15 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Inga1986
Inga 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
41 отзыв
15 лет назад