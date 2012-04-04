Нужен перевод рус. -> англ. документа

ПереводыЗавершен8 заявок166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется грамотный перевод с русского на английский документа (свидетельство о регистрации юр. лица).

В приложении - пример такого документа (оригинал - выбранному исполнителю).

12 лет назад
ufna
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$5
1 день
Качественный и оперативный перевод. Рекомендую!
Замечательный заказчик, приятный в общении, мгновенная оплата. Буду рада сотрудничеству) Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Перевести с английского на русский неск. статей

    Здравствуйте, нужно корректно перевести на русский несколько статей с англоязычного сайта для последующего размещения на русскоязычном сайте (что бы не утратился смысл и читабельность). Тематика: бассейны, гидромассаж . Сайт источник - hоttubs.us - ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод англ.-рус. (дизайн, выставки)

    $50

    Два проекта: 1) новости о красивых вещах (в среднем 60-80 слов на выходе), $0.50 за штуку. В зависимости от опыта, это 2-3 доллара в час (вы только готовите текст, добавление на сайт и поиск фото в ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод CSV файлов (для движка) англ. -> рус.

    Необходимо перевести CSV файлы для движка соц. сети. С английского на русский. Формат файлов: "Mobile Site";"Mobile Site" Вторую колонку после ; необходимо перевести на русский. Около 60 файлов. Кол-во строк в файле разное. Самый большой файл 3109 строк, самый ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод статей по фотографии на английский язык

    Необходимо перевести сайт по обучению фотографии по английский язык. На данный момент содержит порядка 80 статей объемом 2000-2500 знаков. Перевод по 2 статьи в неделю. Если перевод будет выполнен на уровне, возможно долгосрочное сотрудничество. Указывайте цену за ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод большого количества кулинарных стайтей

    Здравствуйте! существует необходимость в переводе русскоязычного контента на англ. яз. в базе данных около 12 тыс. статей на кулинарную тематику.. в основном - рецепты, как приготовить и т.д.. каждая статья в среднем 1 тыс. символов.. Необходимо перевести .. скорость ...

    Переводы33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад