Перевод большого количества кулинарных стайтей

Добрый вечер! Есть 6 страниц текста нужно перевести. В проект цена и срок. Спасибо. Открыт проект!
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Здравствуйте!
существует необходимость в переводе русскоязычного контента на англ. яз.
в базе данных около 12 тыс. статей на кулинарную тематику..
в основном - рецепты, как приготовить и т.д..
каждая статья в среднем 1 тыс. символов..
Необходимо перевести ..
скорость перевода приветствуется.. можно как-то автоматизировать..
можно порциями...
оригиналы могу предоставлять в виде html файлов, либо другим удобным способом..
Жду Ваших предложений
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