Перевод большого количества кулинарных стайтей

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Здравствуйте!

существует необходимость в переводе русскоязычного контента на англ. яз.

в базе данных около 12 тыс. статей на кулинарную тематику..

в основном - рецепты, как приготовить и т.д..

каждая статья в среднем 1 тыс. символов..

Необходимо перевести ..

скорость перевода приветствуется.. можно как-то автоматизировать..

можно порциями...

оригиналы могу предоставлять в виде html файлов, либо другим удобным способом..

Жду Ваших предложений

12 лет назад
twistfire
Алекс 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад