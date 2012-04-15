Сделать перевод техн. с англ. на русский

Добрый вечер! Есть 6 страниц текста нужно перевести. В проект цена и срок. Спасибо. Открыт проект!
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Все здраствуйте.
Мне необходимо сделать технический перевод с аннглийского на русский.
Общая кол-во стр. 189 всего 6 глав.
мне необходимы ответы из этих глав только на поставленные вопросы и общая кол-во страниц должно быть тогда не больше 70-80
Т.е. нужно из английского текста найти ответы на мои вопросы , где искать в какой главе я знаю и перевести нужный текст с ответом.
текст перевода доступен для скачивания:http://files.mail.ru/C8O7EV
ЖДу ваших предложений.
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