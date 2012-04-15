Сделать перевод техн. с англ. на русский

Все здраствуйте.

Мне необходимо сделать технический перевод с аннглийского на русский.

Общая кол-во стр. 189 всего 6 глав.

мне необходимы ответы из этих глав только на поставленные вопросы и общая кол-во страниц должно быть тогда не больше 70-80

Т.е. нужно из английского текста найти ответы на мои вопросы , где искать в какой главе я знаю и перевести нужный текст с ответом.

текст перевода доступен для скачивания:http://files.mail.ru/C8O7EV

ЖДу ваших предложений.