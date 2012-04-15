Сделать перевод техн. с англ. на русский

ПереводыЗавершен18 заявок412 просмотров
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Все здраствуйте.

Мне необходимо сделать технический перевод с аннглийского на русский.

Общая кол-во стр. 189 всего 6 глав.

мне необходимы ответы из этих глав только на поставленные вопросы и общая кол-во страниц должно быть тогда не больше 70-80

Т.е. нужно из английского текста найти ответы на мои вопросы , где искать в какой главе я знаю и перевести нужный текст с ответом.

текст перевода доступен для скачивания:http://files.mail.ru/C8O7EV

ЖДу ваших предложений.

12 лет назад
flooper
Даниил 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$33
4 дня
Приятно работать с человеком! Сделал перевод очень не простой, технический по теме производства печатных плат, более 120 стр. за короткие сроки и приемлимую стоимость. После него можно спокойно читать что написано в тех. и не прибегать к сторонней помощи. Также человек во многом разбиарается и дает подсказки где встречаются не понятные термины. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень деловой и надёжный партнёр, с ним приятно работать, рекомендую!
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