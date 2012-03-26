Перевести инструкцию по эксплуатации на насос

добрый день, мастера!

необходимо перевести инструкцию по эксплуатации на центробежный химический насос.

инструкция во вложении.

страницу номер 6 и начало страницы номер 7 я перевёл, их вышлю исполнителю для корректировки, если таковая потребуется.

я не знаю сколько это может стоить.

спасибо!

кстати, также будут со временем ещё инструкции на насосы.

и что важно, особой срочности нет.