Перевод каталога со шведского на русский

ПереводыЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Требуется перевести весь каталог со шведского на русский. Оплата ЯД. От вас предложения по срокам и цене. Каталоги не большие.

Для ознакомления можно скачать от сюда.

12 лет назад
vegaprodiz
Маркелов 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад