Перевод на автомобильную тему.

добрый день, мастера! необходимо перевести инструкцию по эксплуатации на центробежный химический насос. инструкция во вложении. страницу номер 6 и начало страницы номер 7 я перевёл, их вышлю исполнителю для корректировки, если таковая потребуется. я не знаю сколько это может ...