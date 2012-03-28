Перевод на автомобильную тему.

$100
ПереводыЗакрыт9 заявок278 просмотров
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Друзья!

Нужно сделать перевод на тему истории автомобильной марки,иногда встречаются технические фрагменты.

Объем 36000 (тридцать шесть тысяч) символов.Для выбора исполнителя небольшой тест на перевод .

12 лет назад
barbieisonme
Александр 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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