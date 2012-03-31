Перевод PDF файлов на русский язык

$7
ПереводыЗакрыт5 заявок273 просмотра
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Перевести на Русский язык три ПДФ файла и отредактировать их.

файлы можно скачать здесь - http://www.4xspower.com/XSpower-Brochures_Translations.zip

12 лет назад
K0sM0s33
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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