Перевод англ.-рус. (дизайн, выставки)

$50
ПереводыЗакрыт6 заявок288 просмотров
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Два проекта:

1) новости о красивых вещах (в среднем 60-80 слов на выходе), $0.50 за штуку. В зависимости от опыта, это 2-3 доллара в час (вы только готовите текст, добавление на сайт и поиск фото в обязанности не входит). Этих новостей ежедневно нужно около 10-15 шт.

Примеры:

http://b4umagazine.com/ipas-school/ (86 слов)

http://hqroom.ru/muzey-futbolnogo-kluba-ajax-amsterdam.html (44 слова)

2) пакет презентационных материалов(около 1500 слов, 8000 збп) о выставке моды в Саудовской Аравии. Это нужно сделать до вечера за $20.

Пишите на [email protected] или оставляйте контактные данные в проекте. Заявки скрыты.

12 лет назад
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Vuriko
Влада 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
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