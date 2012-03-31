Перевод диплома и приложения на шведский язык

Все здраствуйте. Мне необходимо сделать технический перевод с аннглийского на русский. Общая кол-во стр. 189 всего 6 глав. мне необходимы ответы из этих глав только на поставленные вопросы и общая кол-во страниц должно быть тогда не больше 70-80 Т.е. ...