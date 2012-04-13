Перевод статей по фотографии на английский язык

нужно перевести вот это видео на рус язык http://www.youtube.com/watch?v=EMKlmnsmMgk сам перевод можно в виде простого текста в ворде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести сайт по обучению фотографии по английский язык. На данный момент содержит порядка 80 статей объемом 2000-2500 знаков. Перевод по 2 статьи в неделю.
Если перевод будет выполнен на уровне, возможно долгосрочное сотрудничество.
Указывайте цену за работу в неделю.
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