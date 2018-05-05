Нужен переводчик английско-русский и русско-английский

ПереводыЗакрыт13 заявок388 просмотров
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Прикладываю сюда задание его выполнение и определит выбор кандидата. Указывайте сразу ваши ставки. Ворд документ нужно перевести на английский, пдф на русский

6 лет назад
e_nemin
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад