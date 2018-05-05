Нужен переводчик английско-русский и русско-английский

Нужно перевести 2 страницы А4 (442 слова, 2595 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя ...