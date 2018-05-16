Перевод на немецкий двух биографий срочно

ПереводыЗавершен3 заявки206 просмотров
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Требуется выполнить перевод на немецкий язык двух биографий (в сумме 3 страницы, 450 слов). Работа срочная, выполнить нужно в ближайшее время

6 лет назад
aosyanin
Россия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
6 лет назад
$31
2 дня
Благодарен Елене за проявленное понимание ситуации и качественный, быстро выполненный перевод
Сотрудничеством довольна. Материалы в удобном для работы формате, четкая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Всем рекомендую!
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