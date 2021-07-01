Нужен переводчик для перевода инструкций с английского на русский

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Закрыт65 заявок1487 просмотров

Имеется 4 инструкции на английском языке (бьюти-аппараты), которые необходимо перевести. 

Жду Ваших заявок с указанием стоимости Ваших услуг. Оплату можем провести как на украинскую, так и на российскую карточку.

Инструкции отправлю после выбора исполнителя. 

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