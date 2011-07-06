Перевести текст на немецкий язык

$8
ПереводыЗакрыт5 заявок199 просмотров
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Небольшой по размерам текст (2270 знаков с учётом пр. примерно) надо перевести с русского языка на немецкий. Оплата 8 ВМЗ за весь. В принципе, текст несложный.

12 лет назад
Petraschelm
Елена 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 часов назад
12 лет назад
$8
1 день
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