Перевод технических статей

Нужен исполнитель для постоянного перевода статей технической направленности (тематика компьютерная безопасность).

Статьи имеют множество специфических терминов, которых впрочем не много но необходимо хотя бы поверхностное понимание предмета. Оплата 4$ за 1000 знаков б/п. Месячный обьем не менее 150.000 знаков.

Требования к исполнителю

а) Готовность к переводу хотя бы 100.000 знаков в месяц.

б) Исполнитель будет выбран из тех кто более качественно переведет следующий абзац текста (внизу) (оригинал статьи в приложении для примера, термины типа CISCO IOS или NT-Authority System без перевода, остальное перевод, в lingvo все есть. Без жаргонов. firewall - межсетевой экран, а не файрвалл).

с) Строгий перевод не требуется, главное чтобы текст свободно читался и не выглядил как переводной.

This documentation is about a successful attack Strategy on something which I used in a Penetration Testing assignment, In which I had to by pass a Cisco Ios firewall which dint allow any outbound connection and only incoming connection on port 80 was accepted.

It all started when a colleague handed over to me a webshell, "a non interactive .php shell" on target webserver the shell was having NT-Authority System privileges. He used a joomal exploit to get that shell up running.

The issue he was facing was that he was not able to back connect nor use bind shell to get an interactive command prompt. Well yes it would be definitely be because of a proxy/Firewall/Nating issues.

тестовый перевод жду на antipov at securitylab dot ru