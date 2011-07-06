Перевод с русского на китайский

Перевести на русский язык
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Ищу переводчика для перевода небольшого текста на китайский.
Нужен человек с опытом, желательно с сылками на предыдущие переводы или сертификатом об окончании обучения Китайского.
Также указывайте стоимость перевода за 1000 русских знаков.
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