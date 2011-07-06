Перевод с русского на китайский

ПереводыЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Ищу переводчика для перевода небольшого текста на китайский.

Нужен человек с опытом, желательно с сылками на предыдущие переводы или сертификатом об окончании обучения Китайского.

Также указывайте стоимость перевода за 1000 русских знаков.

12 лет назад
rwety2008
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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