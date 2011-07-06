Перевод с русского на китайский

Нужен исполнитель для постоянного перевода статей технической направленности (тематика компьютерная безопасность). Статьи имеют множество специфических терминов, которых впрочем не много но необходимо хотя бы поверхностное понимание предмета. Оплата 4$ за 1000 знаков б/п. Месячный обьем не ...