Перевод данных художников и названий произведений

На сайте http://arts.in.ua/

для владельцев премиум аккаунтов осуществляются переводы их данных на зарубежные языки. Точнее должны были осуществляться но человек с которым я начинал работать по этому делу меня подвел.

Сейчас стоит задача перевести то что накопилось на Немецкий и Французский.

Немецкий - Не переведено - Имен пользователей:7 Папок:0 Работ: 575

Французский - Не переведено - Имен пользователей:5 Папок:28 Работ: 573

Перевод осуществляется через специальный админ-интерфейс на сайте. Удобный)

Поля для перевода в работах:

Название(очень часто одно слово или простое выражение), Техника(холст/масло, тушь перо ИТД), Описание работы(в большей части его просто не заполняют поэтому переводить нечего)

У папки есть только название.

Поля для перевода пользователей:

Биография

ФИО

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Премиумов покупать будут больше, работы новые грузить - переводы нужны будут постоянно.