Нужен перевод для данного скрипта (около 800 фраз). Только очень качественный!
Перевод данных художников и названий произведений
На сайте http://arts.in.ua/
для владельцев премиум аккаунтов осуществляются переводы их данных на зарубежные языки. Точнее должны были осуществляться но человек с которым я начинал работать по этому делу меня подвел.
Сейчас стоит задача перевести то что накопилось на Немецкий и Французский.
Немецкий - Не переведено - Имен пользователей:7 Папок:0 Работ: 575
Французский - Не переведено - Имен пользователей:5 Папок:28 Работ: 573
Перевод осуществляется через специальный админ-интерфейс на сайте. Удобный)
Поля для перевода в работах:
Название(очень часто одно слово или простое выражение), Техника(холст/масло, тушь перо ИТД), Описание работы(в большей части его просто не заполняют поэтому переводить нечего)
У папки есть только название.
Поля для перевода пользователей:
Биография
ФИО
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Премиумов покупать будут больше, работы новые грузить - переводы нужны будут постоянно.
Выбранный исполнитель
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