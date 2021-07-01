Перевод/локализация мобильного приложения

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Закрыт13 заявок640 просмотров

Есть мобильное приложение разработано на англиском языке (файл в котором записанные все строки,  которые используются в приложении) Я предоставляю pdf файл где подписанны строчки на англиском и приложены соответствующие скриншоты  приложения (на анг языке) для понимание контекста, что очень важно для моего проектаТакже даю сам файл, где необходимо записать все переводы (по ключу)Ознакомившись с ТЗ(файл со скриншотами, вы можете прикинуть объем работы)Другие технические нюансы можно найти в ТЗ (файле со скриншотами)Мне необходимы переводы на следующие языки, вы как специалист можете перевести на один из них:- Spanish,- French- Portuguese (Brazil + Portugal),- German,- Italian

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