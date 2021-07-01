Есть мобильное приложение разработано на англиском языке (файл в котором записанные все строки, которые используются в приложении) Я предоставляю pdf файл где подписанны строчки на англиском и приложены соответствующие скриншоты приложения (на анг языке) для понимание контекста, что очень важно для моего проектаТакже даю сам файл, где необходимо записать все переводы (по ключу)Ознакомившись с ТЗ(файл со скриншотами, вы можете прикинуть объем работы)Другие технические нюансы можно найти в ТЗ (файле со скриншотами)Мне необходимы переводы на следующие языки, вы как специалист можете перевести на один из них:- Spanish,- French- Portuguese (Brazil + Portugal),- German,- Italian