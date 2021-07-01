Ищем ответственного человека с хорошим знанием португальского языка (не ниже B2) для удаленной работы в ИТ-компании. Обязанности включают периодические переводы, анализ информации и маркетинговые задачи. Ожидается личная ответственность и навыки работы с контентом. Предлагаем интересные задачи, программу повышения оплаты и оплачиваемый отпуск. Оплата 800$ на старт с возможностью повышения.