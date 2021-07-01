Требуется устный перевод двух звонков на тему настройки и проверки VPN-соединения. Переводы будут проходить 12-13 июля в Skype или другом мессенджере. Время: 12 июля с 20:00 до 22:00 CT и 13 июля с 1:00 до 3:00 CT. Общее время общения будет не более 2 часов.
Устный перевод (звонок skype) eng-rus-eng
12-13 июля нужно поприсутствовать (максимум до 2 часов) как поддержка в войсе в скайпе или другом мессенджере.
Monday July 12-2021, 8:00PM-10:00PM CT (-5 GMT)
Wednesday July 13-2021, 1:00am-3:00am CT (-5 GMT)
Тематика: настройка и проверка vpn соединения.
Само общение не долгое.
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