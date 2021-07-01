Устный перевод (звонок skype) eng-rus-eng

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Закрыт5 заявок456 просмотров

12-13 июля нужно поприсутствовать (максимум до 2 часов) как поддержка в войсе в скайпе или другом мессенджере.

Monday July 12-2021, 8:00PM-10:00PM CT (-5 GMT)

Wednesday July 13-2021, 1:00am-3:00am CT (-5 GMT)

Тематика: настройка и проверка vpn соединения. 

Само общение не долгое.

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