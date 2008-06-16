Перевод с русского на арабский

14.445 знаков без пробелов.

От Вас: резюме, портфолио, возможные рекомендации, разумные предложения по цене

( точную цифру в WMZ или WMR )

Фирмам не обращаться.

Сразу поясняю:

Мне не требуется перевод на какой-нибудь из арабских диалектов

Требуется перевод, скажем так – на общий литературно человеческий язык, практикуемый в интернете.

Меня не интересуют Ваши портфолио на темы банеров, скриптов и т.д. Только связанные с переводом.

Резюме – это резюме. Кто не понимает что это, вот Вам ссылка :

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5

Я не пользуюсь Аськами, Машками и т.д. и тем более, куда то стучать, звонить не собираюсь. Выбранному исполнителю будет озвучен номер Skype. Дополнительные вопросы, если они у меня возникнут, отпишу Вам в личку.

Если человек в совершенстве владеет иностранным языком, то он не будет задавать вопросы типа – « посмотреть бы текст » или « давайте попробую » !

Есть проект, внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Вот там размещайте и свое предложение. Не надо мне их посылать в приват.

Реальные цены это реальные цены. Не надо мне предлагать расценки фирм-посредников в интернете.