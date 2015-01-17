Перевод с русского на Китайский (мандарин)

Нужен переводчик для описаний виртуальных мест, типа этого: "Вы стоите перед Академией — огромным зданием, подъезд которого украшен белыми колоннами. Под позолоченной крышей из мрамора высечены фигуры разных волшебных существ. На западе через улицу стоит банк, ...
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Надо перевести сайт. Сам сайт http://goo.gl/jVNP2C
Пишите сразу сроки и цены, без них не рассматриваю.
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