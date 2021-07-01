Требуется устный перевод двух звонков на тему настройки и проверки VPN-соединения. Переводы будут проходить 12-13 июля в Skype или другом мессенджере. Время: 12 июля с 20:00 до 22:00 CT и 13 июля с 1:00 до 3:00 CT. Общее время общения будет не более 2 часов.