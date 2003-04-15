Перевод текста стоматология

Нужно пройти тест US English Level 1. Оплата по факту успешного прохождения. Детали в личной переписке
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Доброго времени суток. Необходимо перевести текст, тематика - имплантаты для стоматологии. Важно иметь опыт в данной сфере, без знаний терминологии адекватно выполнить работу не получится.
Сам текст - http://www.biohorizons.com/taperedinternal.aspx
В перспективе рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, так как подобных проектов много.
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