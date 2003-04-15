Перевод текста стоматология

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Доброго времени суток. Необходимо перевести текст, тематика - имплантаты для стоматологии.  Важно иметь опыт в данной сфере, без знаний терминологии адекватно выполнить работу не получится. 

Сам текст - http://www.biohorizons.com/taperedinternal.aspx

В перспективе рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, так как подобных проектов много. 

5 лет назад
CyCJIuK
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад