Пройти тест US English Level 1

Прикрепил файл. Перевести надо текст для функционала хелп-деск системы, то есть программы для поддержки пользователей. В каждой строчке надо перевести то, что после двоеточия. Пример: "Users":"Users", Нужно сделать в этом же файле, чтобы было так: "Users":"Пользователи", [b]Крайне важно, чтобы ни один ...