Перевод тем WordPress с англ. на рус.

ПереводыЗакрыт17 заявок417 просмотров
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Нужно переводить дизайн темы WordPress, с англ. на ру

работа постоянная, переводить нужно 2-3 темы в неделю.

алгоритм работы

1. ищете несколько дизайн тем которые не запрещено переводить лицензионным соглашением и которые еще не переведены.

2. отправляете мне ссылки на утверждение

3. переводите (процесс перевода можно автоматизировать, я подскажу как, так как ранее делал эту работу сам. Следовательно это не будет занимать более полчаса на одну дизайн тему с последующей вычиткой и проверкой.)

4. добавляете в блог публикацию с описанием дизайн темы, скриншотом и файлом дизайна для скачивания по примеру.

5. я проверяю, публикую и оплачиваю.

Предпочтение готовым выполнить тестовый перевод, который при успешном выполнении будет оплачен.

Пишите цену вопроса.

WordPress
14 лет назад
seo2006
Майк 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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