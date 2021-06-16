Правка готовых текстов

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Здравствуйте. Мы занимаемся наёмом персонала для нашего интернет магазина в Канаде. 

У нас есть готовые текста на английском,хотелось бы чтобы вы проверили все наши текста на наличие ошибок и возможно внесли бы свои поправки чтобы текста для иностранных соискателей выглядели "как родные".  

4 года назад
guest_16238750491584
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Екатерина
 
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