Правка готовых текстов

Здравствуйте. Мы занимаемся наёмом персонала для нашего интернет магазина в Канаде.

У нас есть готовые текста на английском,хотелось бы чтобы вы проверили все наши текста на наличие ошибок и возможно внесли бы свои поправки чтобы текста для иностранных соискателей выглядели "как родные".