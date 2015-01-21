Требуется перевод текстов на Испанский язык

ПереводыЗакрыт6 заявок209 просмотров
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Для сайты компании требуется сделать перевод текстов на испанский язык - русская версия текстов уже имеется, нужен человек который сможет сделать качественный перевод - желательно чтобы переводчик знал язык побывав в самой старане - Испании.

Цена - договорная!

Сроки - обсуждаются.

Приступать уже можно сегодня.

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Ждем Ваших предложений.

9 лет назад
fedorovdenis
Денис 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
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