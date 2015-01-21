Перевод с русского на английский

$100
ПереводыЗавершен2 заявки158 просмотров
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Нужен перевод в режиме онлайн русского текста на английский, а также с английского на русский.

В заявке указывайте желаемую оплату и ваш опыт в этой сфере. В каких темах вы разбираетесь больше всего. А также свои контактные данные.

9 лет назад
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
Выбранный исполнитель
Fox_eyes
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Исполнитель очень понравился! :) Сходу переводила тот текст, который я давал. Предлагала несколько вариантов в зависимости от ситуации. Без нее с другим фрилансером меня бы точно неправильно поняли. Я остался полностью доволен от сотрудничества с Мариной и вам рекомендую!
Заказчик приятный в общении, четко ставит задачу, быстро реагирует на поставленные вопросы, помогает разобраться в контексте для более подходящего перевода. Было приятно работать, а общаться тем более! Спасибо! Рекомендую!
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