Перевод, тематика ИТ

Переводческая компания из Южной Кореи ищет переводчиков-фрилансеров для выполнения проекта на тематику нефтепереработки/нефтедобычи. Требуется выполнение небольшого неоплпачиваемого тестового задания, которое прилагается. Оплата достойная по результатам теста и первых заданий. При желании и хороших результатах работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Требуется переводчик, текст - 1900 знаков с проб.
язык - англ
тематика - ИТ
Обязателен опыт работы. Обязателен тестовый перевод. (2-3 предложения)
- Похожие заказы
- Переводы27 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо перевести сайт. Сам сайт http://goo.gl/jVNP2C Пишите сразу сроки и цены, без них не рассматриваю.Переводы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо перевести сайт. Сам сайт http://goo.gl/jVNP2C Пишите сразу сроки и цены, без них не рассматриваю.Переводы7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен переводчик для описаний виртуальных мест, типа этого: "Вы стоите перед Академией — огромным зданием, подъезд которого украшен белыми колоннами. Под позолоченной крышей из мрамора высечены фигуры разных волшебных существ. На западе через улицу стоит банк, ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, требуется сделать перевод help'а по программному обеспечению (по работе с программой) с русского на английский язык, очень важный момент - терминология справочника связана с швейным производством, текст должен восприниматься англоязычным пользователем как инструкция (русскоязычный help ...Переводы21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Перевод с финского языка на русский язык билета объём — 1–1,5 страницы, срок оговаривается, при надлежащем качестве и соблюдении сроков продолжение сотрудничества. Просьба указать ставку из расчета 1800 знаков с пробелами по выходу.Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Нужно перевести с русского на японский около 55 000 символов, тематика автомобильная. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Пишите примерный ценник за 1к символовПереводы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Перевод с китайского языка на русский язык чека, объём - 1-1,5 страницы, срок оговаривается, при надлежащем качестве и соблюдении сроков продолжение сотрудничества. Просьба указать ставку из расчета 1800 знаков с пробелами по выходу.Переводы9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Срочный заказ. Деловой Английский. Текст будут читать люди, для которых Английский родной язык. Надо сегодня! С меня отличный отзыв. И дальнейшее сотрудничество в случае успеха.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад