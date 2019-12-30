Подобрать сотрудников в лизинговую компанию в Киеве, Днепре, Львов, Одесса
Найти консультанта технолога по производству варенья
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Найти консультанта технолога или производственника для организации производства варенья из ягод смородины, малины, клубники с последующей упаковкой в стеклобанку. Провести с ним переговоры по оказанию консультаций на аутсорсинге. Консультации должны включать в себя организацию разработки рецептуры варенья, производственного, технологического процесса, подбора оборудования, поиска поставщиков оборудования. Консультант может работать на действующем предприятии (что будет приветствоваться)или не работающим, он может быть преподователем в образовательном учреждении в сладкой технологии, разницы нет. Производство планируется организовать в Казахстане, в Акмолинской области. Существующий цех для производства 900 м2. Оплата за консультации технологу предложить 20000-30000 рублей.Отчет составить в форме Excel. Найти нужно от 3 до 5 консультантов. Регион поиска: СНГ Какие контакты нужны: электронная почта, сайт, телефон, адрес, скайп.
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