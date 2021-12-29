Подбор рабочего персонала в г.Норильск с релокацией

Подбор персонала (HR)Закрыт3 заявки609 просмотров
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Необходимо произвести подбор 10 токарей в город Норильск, с релокацией на ПМЖ.

2 года назад
guest_16450181264815
2 года в сервисе
Был
2 года назад