Нужно искать аккаунты vk по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной списка аккаунтов. Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не ...
Подбор рабочего персонала в г.Норильск с релокацией
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести подбор 10 токарей в город Норильск, с релокацией на ПМЖ.
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