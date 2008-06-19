Теория систем и системный анализ

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Требуется ответить на вопросы:

1. Детерминированные и стохастические модели системного анализа. Задачи оптимального управления, стабилизации, робастного управления, наблюдаемости.

2. Шкалы измерения: номинальная, порядковая, интервальная, шкала отношений.

3. Многокритериальная оптимизация. Парето оптимальность. Адаптивная оптимизация.

4. Организация и проведение экспертиз. Формирование агрегированных показателей из экспертных оценок. Согласованность и непротиворечивость экспертных оценок. Проверка гипотезы о случайном характере вынесения экспертного решения.

5. Метод Дельфи организации проведения экспертизы.

6. Моделирование случайных процессов. Простейший поток событий.

Сроки до утра.

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E-mail: [email protected]

С уважением, Игорь.

17 лет назад
Molodtsov
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Honey_
42 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$40
Приятно работать, всё в скроки и с качеством!
Довольны сотрудничеством. Все быстро, четко, оперативно. Надеюсь на продолжение...

Заявки фрилансеров

Honey_
42 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад