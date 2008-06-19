Необходимо найти сайты и контакты китайских заводов-производителей вагонки. Все подробности при переписке. Жду ваших предложений с указанными ценами. Предложения без цен не рассматриваются.
Теория систем и системный анализ
Требуется ответить на вопросы:
1. Детерминированные и стохастические модели системного анализа. Задачи оптимального управления, стабилизации, робастного управления, наблюдаемости.
2. Шкалы измерения: номинальная, порядковая, интервальная, шкала отношений.
3. Многокритериальная оптимизация. Парето оптимальность. Адаптивная оптимизация.
4. Организация и проведение экспертиз. Формирование агрегированных показателей из экспертных оценок. Согласованность и непротиворечивость экспертных оценок. Проверка гипотезы о случайном характере вынесения экспертного решения.
5. Метод Дельфи организации проведения экспертизы.
6. Моделирование случайных процессов. Простейший поток событий.
Сроки до утра.
Оплата WebMoney
ICQ: 911-926
E-mail: [email protected]
С уважением, Игорь.
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