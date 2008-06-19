Нужно найти патентное бюро

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Завершен1 заявка190 просмотров

Нужно найти патентные бюро в Украине. Составить список. Пишите в личку, про оплату договоримся.

Вот пример - www.ukrpat.com.ua

17 лет назад
alexpaul1934
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
$20
Все отлично, бысто и качественно!)
Проблем нет)...

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад