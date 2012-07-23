Анализ ключевых запросов в Adwords и Яндекс.Директ

Необходимо провести анализ запросов по нише "Продажа продукции Apple"

Регион: Татарстан, Казань

1. Подберите все возможные ключевые слова по целевым запросам на тему "продажа продукции Apple"

Отдельно выпишите все, что касается

iPhone 4 (8, 16, 32 Gb)

iPhone 4S (8, 16, 32 Gb)

iPad 1,2,3, new iPad (16, 32. 64 Gb)

И отдельно акссесуары (чехол, сумка, защитные case, пленка, зарядник, вилка)

Отдельно-это значит, что в таблице ключевики по аксессуарам должны идти после ключевиков по айфонам и айпадам.

Обязательно(!) нужно подобрать высокочастотные запросы (iPhone 4, iPhone 4S купить), среднечастотные и даже низкочастотные (iPhone 4S белый в Казани купить недорого)

2. По каждому ключевому слову нужно предоставить следующую статистику:

-количество запросов в месяц

-цена входа в гарантированные показы

-цена первого места

-цена спецразмещения

(это для Яндекс директа, в Гугле не знаю как-сами сориентируетесь, но статистика должна быть аналогичной Яндекс директу)

3. По всем: высокочастотным, среднечастотным и низкочастотным запросам выписать список конкурентов, которые по ним размещаются

Отдельно проделать для Яндекс директа и отдельно для Google Adwords и свести все в таблицу excel.

Оплата внутри сервиса (желательно) или электронными деньгами.

Если есть какие-то замечания, вопросы, предложения-пишите в комментариях.