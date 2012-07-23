Необходимо выполнить продвижение сайта www.catgenie.com.ua в ТОП-5 в Google по запросам, указанным в прикрепленном файле. оставляем предложения.
Анализ ключевых запросов в Adwords и Яндекс.Директ
Необходимо провести анализ запросов по нише "Продажа продукции Apple"
Регион: Татарстан, Казань
1. Подберите все возможные ключевые слова по целевым запросам на тему "продажа продукции Apple"
Отдельно выпишите все, что касается
iPhone 4 (8, 16, 32 Gb)
iPhone 4S (8, 16, 32 Gb)
iPad 1,2,3, new iPad (16, 32. 64 Gb)
И отдельно акссесуары (чехол, сумка, защитные case, пленка, зарядник, вилка)
Отдельно-это значит, что в таблице ключевики по аксессуарам должны идти после ключевиков по айфонам и айпадам.
Обязательно(!) нужно подобрать высокочастотные запросы (iPhone 4, iPhone 4S купить), среднечастотные и даже низкочастотные (iPhone 4S белый в Казани купить недорого)
2. По каждому ключевому слову нужно предоставить следующую статистику:
-количество запросов в месяц
-цена входа в гарантированные показы
-цена первого места
-цена спецразмещения
(это для Яндекс директа, в Гугле не знаю как-сами сориентируетесь, но статистика должна быть аналогичной Яндекс директу)
3. По всем: высокочастотным, среднечастотным и низкочастотным запросам выписать список конкурентов, которые по ним размещаются
Отдельно проделать для Яндекс директа и отдельно для Google Adwords и свести все в таблицу excel.
Оплата внутри сервиса (желательно) или электронными деньгами.
Если есть какие-то замечания, вопросы, предложения-пишите в комментариях.
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