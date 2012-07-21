Нужен качественный прогон сайтов. От 50 шт. в мес.

Постоянно интересны услуги в области прогона сайтов по каталогам. Объем - от 50 шт в месяц. Указывайте сроки прогона, кол-во ресурсов по которым осуществляете прогон и стоимость из расчета прогона за 1 сайт, используемое программное обеспечение, например: Хрум, Алсаб и т.д.

Оплата исключительно в WMR.

Обязательно оставляйте контактный номер icq в заявке. Именно по этому номеру я свяжусь с вами в случае приемлемости ценообразования на ваши услуги. Заявки «отписки» принципиально не рассматриваются.