Нужны долгоживущие бэки для сайта - Витражи под заказ в Гомеле - http://belvitrag.com Временные ссылки которые отваливаются через пару месяцев и даже не индексируются поисковыми системами мне не интересны. ...
Нужен качественный прогон сайтов. От 50 шт. в мес.
Постоянно интересны услуги в области прогона сайтов по каталогам. Объем - от 50 шт в месяц. Указывайте сроки прогона, кол-во ресурсов по которым осуществляете прогон и стоимость из расчета прогона за 1 сайт, используемое программное обеспечение, например: Хрум, Алсаб и т.д.
Оплата исключительно в WMR.
Обязательно оставляйте контактный номер icq в заявке. Именно по этому номеру я свяжусь с вами в случае приемлемости ценообразования на ваши услуги. Заявки «отписки» принципиально не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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