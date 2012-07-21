Рекламную компанию сделать

Требуется консультация вот какого плана: Подбираю ключевики для продвижения на wordstat.yandex.ru к примеру вот такой ключевик http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=fuho+avita&geo=225&text_geo=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F 4275 запросов в месяц. забиваю в руки – ...