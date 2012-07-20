Настроить сайт под Rookee и Rookee под сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок133 просмотра

Через систему Rookee проанализировать сайт. И настроить для дальнейшего и наилучшего продвижения в Google.

Аккаунт в Rookee создан и слова отфильтрованы.

13 лет назад
matrason
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад
$600
30 дней

Заявки фрилансеров

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад