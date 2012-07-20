Размещение вечных ссылок

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка163 просмотра

Размещение вечных ссылок везде. кроме:

- noindex|nofollow

- не закрытые robots или.htss

Куплю ссылки оптом - 0,1$ (без анкора), -0,2$ (с анкором) / за ссылку.

Также куплю оптом траст - цена дог.

!!! Уважаемые, прошу давать четкие предложения !!! (Предложения типа "могу сделать", "Дайте конкретнее задание", и прочий пред прошу не писать...! Для оплаты подаете отчет в. xml - с ссылками, который проходит проверку на их наличие и отсутствие (noindex|nofollow, правильного robots). Оплата после проверки - на выбор вебмани или приват24

13 лет назад
pokrovv
Покров 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров