Размещение вечных ссылок везде. кроме:

- noindex|nofollow

- не закрытые robots или.htss

Куплю ссылки оптом - 0,1$ (без анкора), -0,2$ (с анкором) / за ссылку.

Также куплю оптом траст - цена дог.

!!! Уважаемые, прошу давать четкие предложения !!! (Предложения типа "могу сделать", "Дайте конкретнее задание", и прочий пред прошу не писать...! Для оплаты подаете отчет в. xml - с ссылками, который проходит проверку на их наличие и отсутствие (noindex|nofollow, правильного robots). Оплата после проверки - на выбор вебмани или приват24