Написать объявления в каталогах (справочниках)

На данной страничке размещена информация о наших товарах и услугах. (http://infoarena.ru/companies/2138/0/45857) - текст еще в разработке.

Я хочу, чтобы об этой информации знали все мои потенциальные клиенты.

Как я это вижу.

Когда человек вводит в поисковую систему "купить песок (щебень,гравий,уголь)" появляются результаты запросов, ведущие на данный товар. Чаще всего эти ссылки ведут в определенную рубрику электронных газет, справочников, объявлений. Мне надо, чтобы я находился именно там куда ведут эти ссылки.....Везде куда заходят мои потенциальные клиенты я хочу быть там:)

Предлагаю работу выбранному исполнителю осуществить следующим образом.

Вы показываете места (ресурсы) где мне следует разместить себя, я их смотрю и даю согласие на размещение на этих ресурсах + всю необходимую информацию для составления в них объявлений, текстов, фотки (если надо).

Меня интересует только одна область. после выбора испольнителя я скажу, какая это область.

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Прошу кандидатов указать, как будет расчитываться выполнение их работы, а также если есть знания других методов оповещения потенциальных клиентов, я с радостью выслушаю и заплачу зы выполнение этих "новых" работ.