Есть сайт, который нужно продвигать. Гугл, Яндекс по РБ, РФ Ключевики - порядка 20, в основном СЧ. Хотелось бы от вас: сумму (в среднем) в месяц, за которую взялись бы ...
Оптимизация сайта
Требуется протестировать сайт на ошибки и оптимизировать для продвижения.
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