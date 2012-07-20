Раскрутка группы ВКонтакте

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть один страшный интернет-магазин, нужно составить для него объявления в Директе по Питеру и Лен. области. Т.е. нужно будет посмотреть этот магазин, выбрать там товары дороже 500 рублей, подобрать к ...