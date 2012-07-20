Раскрутка группы ВКонтакте

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Группа http://vk.com/club41012053

Оплата ЯД

Срок активности и ведения диалогов в группе 4-5дней

Количество участников от 100 человек

ТЗ в прикрепленном файле.

13 лет назад
jagga7
Галина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров