Вывод сайта в ТОП 10

Добрый день.

Нужно вывести сайт http://depodance.com.ua/ в топ гугла по запросам:

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Предыдущий СЕО шник не смог этого добиться за 4 мес. Сейчас сайт только по первому запросу в топе.

Изменение внутренней структуры сайта по запросу сео мастера за нами.

Интересует:

- цена в мес. за которую вы готовы держать сайт в топе по данным запросам.

- Сколько времени понадобится на выход в топ(на данный момент сайт не на плохих позициях но все же не то что нужно).

-какие можете предоставить гарантии.