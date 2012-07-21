Требуется консультация по бирже Rookee

Требуется консультация вот какого плана:

Подбираю ключевики для продвижения на wordstat.yandex.ru

к примеру вот такой ключевик

http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=fuho+avita&geo=225&text_geo=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

4275 запросов в месяц.

забиваю в руки – там пишет что прогнозируемый трафик = 0

это как?

В общем нужен человек который вкратце сможет объяснить нюансы подбора ключевых запросов для продвижения онлайн магазина в руках на паре примеров.

Если точнее то интересует подбор ключевых запросов для моделей товаров для достижения максимальной конверсии.

Пишите сразу цену вашей консультации.

1)Несомненным плюсом будет то - если сможете продемонстрировать через скайп или тимвивер на каком-либо вашем рабочем магазине в руках.

2)Пользователи без отзывов - в принципе этот вариант возможен, но только в случае того что сможете продемострировать успех продвижения своего проекта через скайп или тимвивер.