Оптимизация,продвижение,раскрутка сайта http://www.new-vitrage.com
Требуется консультация по бирже Rookee
Требуется консультация вот какого плана:
Подбираю ключевики для продвижения на wordstat.yandex.ru
к примеру вот такой ключевик
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=fuho+avita&geo=225&text_geo=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
4275 запросов в месяц.
забиваю в руки – там пишет что прогнозируемый трафик = 0
это как?
В общем нужен человек который вкратце сможет объяснить нюансы подбора ключевых запросов для продвижения онлайн магазина в руках на паре примеров.
Если точнее то интересует подбор ключевых запросов для моделей товаров для достижения максимальной конверсии.
Пишите сразу цену вашей консультации.
1)Несомненным плюсом будет то - если сможете продемонстрировать через скайп или тимвивер на каком-либо вашем рабочем магазине в руках.
2)Пользователи без отзывов - в принципе этот вариант возможен, но только в случае того что сможете продемострировать успех продвижения своего проекта через скайп или тимвивер.
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