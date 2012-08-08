Продвижение и раскрутка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок200 просмотров

Оптимизация,продвижение,раскрутка сайта http://www.new-vitrage.com

13 лет назад
lotos260
Василий 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dad113
Андрей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Работой с Андреем остался доволен. Все объясняет грамотно и доходчиво. Были исправлены ошибки на сайте,сайт был оптимизирован, работа продолжается. В общем, отличный специалист. Рекомендую.
Приятно было работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

dad113
Андрей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад