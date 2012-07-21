Нарастить ссылочную массу сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки133 просмотра

Нужны долгоживущие бэки для сайта - Витражи под заказ в Гомеле - http://belvitrag.com

Временные ссылки которые отваливаются через пару месяцев и даже не индексируются поисковыми системами мне не интересны.

!!! Прогоны по каталогам не предлагать !!!

прошу писать предложение в стиле: ЧТО ПРЕДЛАГАЮ - КАКОЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ.

13 лет назад
skaut
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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