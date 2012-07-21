Нарастить ссылочную массу сайта

Нужны долгоживущие бэки для сайта - Витражи под заказ в Гомеле - http://belvitrag.com

Временные ссылки которые отваливаются через пару месяцев и даже не индексируются поисковыми системами мне не интересны.

!!! Прогоны по каталогам не предлагать !!!

прошу писать предложение в стиле: ЧТО ПРЕДЛАГАЮ - КАКОЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ.