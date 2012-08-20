Продвижение сайта в ТОП

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Завершен17 заявок232 просмотра

Приветствую!

Необходимо продвижение сайта в топ по региону.

Сайт - www.borhard.ru

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Регион: Выборг (Ленинградская область)

От вас - цены, сроки, условия работы. Как можно более подробно опишите ваш алгоритм. Плюс - опыт в региональном продвижении подобных проектов.

Спасибо

13 лет назад
DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$650
180 дней
Вадим быстро справился с задачей, даже раньше тех сроков, которые были оговорены. Всегда на связи. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую. С ув. Дарья
Дарья - отличный заказчик. Всегда конкретно знает, чего хочет. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад