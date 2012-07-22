Нужны долгоживущие бэки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки109 просмотров

Нужны долгоживущие бэки для сайта — фильмы музыка программы — http://budya.net

Временные ссылки которые отваливаются через пару месяцев и даже не индексируются поисковыми системами мне не интересны.

!!! Прогоны по каталогам не предлагать!!!

прошу писать предложение в стиле: ЧТО ПРЕДЛАГАЮ — КАКОЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ.

13 лет назад
edemkaru
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров