Нужны долгоживущие бэки для сайта — фильмы музыка программы — http://budya.net

Временные ссылки которые отваливаются через пару месяцев и даже не индексируются поисковыми системами мне не интересны.

!!! Прогоны по каталогам не предлагать!!!

прошу писать предложение в стиле: ЧТО ПРЕДЛАГАЮ — КАКОЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ.