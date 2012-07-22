Продвижение в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки108 просмотров

Интересует полный комплекс услуг по продвижению в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, G+, YouTube). Просьба в заявке указывать расценки на каждый из видов работ.

Оплата - Webmoney. Предпочтение людям с хорошим портфолио.

Все заявки скрыты.

13 лет назад
invisib1e
Румянцев 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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